Lintjesregen in de Noordkop: 27 mensen kregen nog net níet hun onderscheiding

NOORDKOP - Het had een feestelijke dag moeten worden, maar de 27 inwoners uit de Kop van Noord-Holland die vandaag hun koninklijke onderscheiding hadden moeten krijgen moeten nog even wachten op het lintje. Wel kregen ze onaangekondigd bezoek of een telefoontje van de burgemeester. Hier staan alle gelukkigen op een rijtje.

In de vier Noordkopgemeenten zijn twee mensen onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, dat zijn dhr. J. Veenendaal uit Den Helder en dhr. G. van Veen uit Texel. De andere vijfentwintig gedecoreerden hebben de lagere onderscheiding 'lid' gekregen. Burgemeester Jeroen Nobel van Den Helder ging vanochtend op gepaste afstand bij de gedecoreerden langs. De Schagense burgemeester Marjan van Kampen feliciteerde de mensen via een videoboodschap. Hun collega Michiel Uitdehaag van Texel hield het bij een telefoontje en liet bloemen en een taart bezorgen. Ook burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon belde de gelukkigen op. Zij reikte voor het eerst nu ook jeugdlintjes uit. Deze gingen naar Bente Berends (18), Dries Meijer (8), Megan Barelds (15) en Shannon Smart (15). De onderscheidingen zelf worden op een later moment dit jaar uitgereikt. Er wordt gezocht naar één landelijk moment. Wanneer dat is, is afhankelijk van het verloop van het coronavirus. Den Helder - Liesbeth Bartels-Sablerolle (54), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Anjo van Dam-van der Sterre (61), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Adri Hogendoorn (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Hans Koster (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Jan Veenendaal (72), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- Kees Vermaas (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Mieke Weenink-van den Hoogenband (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Veenendaal uit Den Helder, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Veenendaal nam in 1975 het autoverhuurbedrijf Hevec Beheer B.V. over van zijn ouders en voegde het samen met Duynker. "Hij was een pionier in Nederland op het terrein van autolease en ontwikkelde programmatuur voor het wagenparkbeheer. Deze schema's worden nog altijd gebruikt in de huidige software van de grote autoverhuurmultinationals. Daarnaast werd een programma ontwikkeld voor het autoschadebedrijf en ontwikkelde hij het project van een autowascentrum, dat op verzoek van de gemeente werd doorontwikkeld tot het commercieel centrum Ravelijncenter te Den Helder." Ook richtte hij in 2006 het snelgroeiende familiebedrijf Lightweight Containers BV op. Daarin worden milieuvriendelijke alternatieve fusten (vaten waarin drank wordt opgeslagen, red.) gemaakt. "Het bedrijf heeft nu honderd medewerkers, hoofdkantoren in Den Helder en Chicago en productielijnen in Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten en een vierde lijn in aanbouw in Engeland." Het bedrijf heeft al diverse prijzen gewonnen. Vorig jaar nam zijn dochter het bedrijf over, hij bleef er echter nog wel aan verbonden.

Hollands Kroon - de heer Th. Broersen (70) uit Nieuwe Niedorp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- de heer J. Groet (69) uit Kolhorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- de heer A. Hahn (72) uit 't Veld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- de heer C.P. van Noorloos (69) uit Wieringerwerf, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- de heer Th. Seghers (73) uit Anna Paulowna, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ginus Hahn uit 't Veld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Hahn zet zich al zo'n 15 jaar in als voorzitter voor de dorpsraad 't Veld - Zijdewind. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de stichting DOP 't Veld en hielp bij het realiseren van de Supperrr in 't Veld. Namens de dorpsraad maakt hij, vanaf 2006 tot nu , deel uit van de WMO adviesraad van de gemeente Niedorp. Hij was betrokken bij het uitbreidingsplan 't Veld - Noord en de locatiebepaling van de brede school en het plaatsen van AED's. Tevens is hij betrokken bij de jaarlijkse NL Doet-actie in 't Veld en Zijdewind. Daarnaast is hij, als zingende penningmeester, lid van het koor Interamvo. Verder is hij onder meer penningmeester van PCI St. Martinus. Deze instelling steunt minder draagkrachtigen en biedt materiële hulp aan vluchtelingen met een verblijfstatus.

Schagen - Ronald Bos uit Callantsoog, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Merieke Bredewold uit Schagen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Nel Breebaart-Kieft uit Schagen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Wieger Fortuin uit Valkkoog, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Jan Latenstein uit Warmenhuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Arjen Molenaar uit Callantsoog, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Gijs van der Poel uit Schagen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Germa Smit-Blaauboer Vries uit St. Maartensvlotbrug, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Kees de Veer uit Winkel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (werd in Schagen onderscheiden vanwege zijn inzet voor de Stichting Jaarlijksche Paaschveetentoonstellingen)

Gerard van Veen uit Texel, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Van Veen zet zich vanaf 1993 vrijwillig in voor VVV Texel, voor de sector van

Logiesverstrekkers, voor het Texels Ondernemers Platform (TOP) en voor de KNRM Texel. "De heer Van Veen heeft veel kwaliteiten", zo meldde de burgemeester. "Grenzeloze inzet, creatief vermogen vooral als het gaat om innovatie van aanpak op de lange termijn. Hij is buitengewoon bekwaam als het gaat om verbinden van mensen en organisaties. Het belang van Texel, vandaag en morgen is hierbij altijd zijn concrete doelstelling. Hij zet zich hiervoor in op lokaal, nationaal en internationaal gebied."

