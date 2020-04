Meer Amsterdamse bussen, trams en metro's gaan weer rijden

Het Amsterdamse openbare stadsvervoer gaat weer meer rijden nu kinderen en jongeren meer bewegingsvrijheid krijgen in de maatregelen rondom het coronavirus, meldt vervoersbedrijf GVB. Het kabinet maakte dinsdag bekend dat er weer mag worden gesport en dat de basisscholen na de meivakantie op 11 mei weer opengaan.

De opschaling vindt plaats in stappen. Volgende week woensdag gaat metro 51 weer rijden en gaan vier trams vaker rijden. Vanaf maandag 4 mei gaan de bussen vaker rijden. Wat erbij komt op maandag 11 mei, als de scholen weer opengaan, maakt het GVB later nog bekend.

Vanwege die beslissing, begint het GVB op 29 april met opschalen van de dienstregeling. Het vervoersbedrijf kiest voor die timing omdat de NS vanaf 29 april weer meer treinen laat rijden voor het toenemende aantal reizigers. "Er wordt voor genoeg ruimte gezorgd in de trams, bussen en metro's en op de ponten om met gepaste afstand tot elkaar te kunnen reizen", meldt het GVB op zijn website.

Corona in Noord-Holland

