Mysterie rond hoge corona-sterfte Heemstede opgehelderd: 24 doden in één woonzorgcentrum

HEEMSTEDE - In woonzorgcentrum Kennemerduin in Heemstede zijn 24 bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt zorgorganisatie Zorgbalans.

Van de 87 bewoners zijn er in totaal 50 positief getest op corona. Van hen zijn er dus 24 overleden. Een bewoner is momenteel nog besmet, de rest is inmiddels hersteld of herstellende, zegt Zorgbalans. 37 bewoners van Kennemerduin zijn nog niet in aanraking met het virus geweest.