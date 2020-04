Velsen geeft toestemming voor bouw hotel op locatie uitgebrand café La Belle

Brand uitgebroken in vol café in IJmuiden: één zwaargewonde

De brand bleek aangestoken en te zijn begonnen in het fitnesscentrum, dat volledig in de as werd gelegd. Mede-eigenaar van La Belle, Sidney van Leeuwen, liep ernstige brandwonden op. Hij lag tien weken in het ziekenhuis, maar herstelt.

Ruim een half jaar na de brand zei Van Leeuwen voor de camera van NH Nieuws dat hij niet vermoedde dat de brandstichting tegen hem persoonlijk of tegen zijn zaak gericht was. "In mijn hoofd gaat dat er niet in [...] De brand is ook náást het café ontstaan, niet erín."