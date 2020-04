Ella volgt haar hart in het Pettemerbos: "Geef elkaar de ruimte en blijf gezond"

PETTEN - Rode en witte harten in het Pettemerbos: wie door het bos wandelt, ontkomt er bijna niet aan. Initiatiefnemer Ella van Dijk hangt zelf de harten op. Ze hoopt op een positieve manier bewust te maken omv afstand te bewaren, lokale ondernemers te steunen en mantelzorgers te danken. En... nog leuker, het is ook een speurtocht voor jong en oud: "Ja, we gaan harten jagen!"

Ella heeft een tas vol harten, stuk voor stuk met een tekst: 'Geef elkaar de ruimte, er is genoeg', 'Zorg goed voor elkaar' of 'Koop bij de boer'. "Ik heb de harten al jaren liggen en nu wist ik eindelijk wat ik ermee moest doen," vertelt ze aan NH Nieuws.

Terwijl Ella de harten ophangt, gaat ze verder: "Het is meer om de mensen op een vriendelijke manier een boodschap te geven. Doe in het bos een stapje aan de kant als er iemand aankomt. Maar ik wil ook mensen in de zorg een hart onder de riem steken en de lokale ondernemers in Petten steunen."

Speurtocht

"Het is ook een beetje een speurtocht. Omdat kinderen natuurlijk thuis onderwijs hebben en met de ouders toch ook vrijer zijn om pauzes te nemen en dan kunnen ze hier in het bos op zoek gaan de harten, ze tellen of leuzen over te nemen."

Dat gebeurt ook. Liselotte en haar moeder Saskia uit Schagerbrug volgen de harten in het bos. Liselotte: "Ik vind ze mooi en ik vind het goed dat ze zijn opgehangen, want het coronavirus is een hele erge ziekte."