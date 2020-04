Dijklander Ziekenhuis hoopt met 'bedfiets' op sneller herstel van coronapatiënten

HOORN - Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn heeft een zogenaamde ‘bedfiets’ aangeschaft, speciaal voor coronapatienten. De bedfiets heeft een motor en kan vanaf het voeteneinde horizontaal over het bed geplaatst worden. Hierdoor kunnen coronapatiënten die langdurig zijn opgenomen, actief of passief leren fietsen.

De bedfiets werd bekostigd vanuit een donatie van Microsoft. “Vorige week liet Microsoft aan ons weten dat zij een donatie aan het ziekenhuis mochten doen,” vertelt Ingrid Koopman van Stichting Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis.

Het Dijklander Ziekenhuis zet de bedfiets in op de ic-afdeling in Hoorn omdat daar de meeste coronapatienten liggen. De wens was namelijk dat de donatie ten goede zou komen aan coronapatiënten. “Toevallig waren wij net de dag ervoor benaderd door onze fysiotherapeut Martin Buijs met de vraag of wij een bedfiets konden bekostigen. Met de gift van Microsoft kon de leverancier dezelfde dag gebeld worden en werd de bedfiets kort daarna geleverd.”

Sneller herstel

Dankzij de bedfiets worden coronapatiënten eerder in het ziekteproces geactiveerd en gemobiliseerd. Fysiotherapeut Martijn Buijs: “In de eerste periode kan het fietsen passief plaatsvinden. Als patiënt niet bij kennis is, kunnen de benen van de patiënt worden bewogen door de motor in de fiets. Daarvoor is het wel nodig dat de patiënt stabiel is en op de rug ligt.”

Als de toestand van de patiënt verbetert en de patiënt hiertoe in staat is, kan hij na verloop van tijd actief meetrappen. “Als de conditie van de patiënt daardoor is verbeterd, kan hij vervolgens spierkracht en conditie opbouwen door het toevoegen van weerstand. Al met een paar minuten fietsen per dag kunnen patiënten hun conditie verbeteren, waardoor ze sneller herstellen," zegt Buijs.

Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis

De Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis zetten zich in voor een aangename ziekenhuisomgeving, zodat patiënten, bezoekers en medewerkers zich ‘een beetje meer thuis’ voelen. In de afgelopen jaren hebben de Vrienden onder andere bijgedragen aan speelhoeken in de wachtkamers, make-upworkshops voor kankerpatiënten, kookworkshops voor dialysepatiënten, kerstdiners voor patiënten en hun naasten, een nieuwe bezinningsruimte, herdenkingsdiensten en publiekslezingen.