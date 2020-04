Hoog bezoek bij de ambulance-wasstraat: "Het voelt alsof je in een film zit"

In de werkplaats in Zaandam is een heel systeem. "We werken met vier zogenaamde 'ontsmetters' en ze hebben allen een eigen taak", zegt adviseur gevaarlijke stoffen Wil Linschoten. "De laatste ontsmetter moet ervoor zorgen dat de andere veilig kunnen blijven werken. Aan het eind van de werkdag wordt de hele werkplaats ontsmet en ook de werknemers worden regelmatig schoongespoten."

Grote capaciteit is er niet

De sfeer op de werkplaats voelt gek. Het lijkt routinewerk, maar het is duidelijk dat er iets op het spel staat. Linschoten: "Het voelt alsof je in een film zit. Dingen zijn anders dan anders. Je moet je anders gedragen. Je werkt op een andere manier. Je wordt ook op andere dingen ingezet, zoals nu. Het is haalbaar om ambulances op tijd schoon te krijgen, maar een veel grotere capaciteit is er niet."



De situatie is nu hanteerbaar, maar de vrees voor extra drukte is er wel. De commissaris van de Koning benadrukt nogmaals: "Vier Koningsdag in familiekring en blijf binnen."