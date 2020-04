Haarlem Spaarndamse Sacha is blij met Buren Corona Check: "Ik hoop dat heel Nederland dit overneemt"

Spaarndammers hoeven tijdens de coronacrisis niet de deur uit om buren te laten weten dat ze hulp nodig hebben. Sinds kort hangt er bij de meeste woningen een groene of een rode duim achter het raam. “Er is nog meer saamhorigheid sinds de duimpjes er hangen”, vertelt Sacha Goossens in NH Buurten.



Sacha woont in de Melchiorstraat en ze hoort bij de stichting Dijk van een Dorp die de Buren Corona Check heeft bedacht. “Bijna overal hangen nu duimpjes. Over het algemeen groene duimpjes. Bij een rood duimpje moet je even helpen. Je houdt vijf buren rechts en vijf buren links in de gaten. Ik hoop dat heel Nederland dit overneemt. Het is echt wel iets tegen bijvoorbeeld eenzaamheid.”

Ina Koger en Sam Kroon

Overbuurvrouw Ina Koger is het met haar eens. “We letten nog meer op elkaar. We maken vaker een praatje. ” De bedoeling is om op een simpele manier aan te geven of het goed gaat. De rode en groene flyers zijn uitgedeeld, liggen bij de supermarkt en kunnen worden gedownload. “We vinden deze actie geweldig. Mijn man en ik behoren allebei tot de kwetsbare groep. We zijn 80-plussers en nu kunnen we het aangeven als we hulp nodig hebben. Onze buurjongen doet nu boodschappen voor ons”, zegt Ina Koger.

Iets verderop in de straat woont Gaby Wempe. Het coronavirus is voor haar dichtbij gekomen, want haar ouders zijn herstellende van COVID-19. “Dat was heel erg schrikken. Als je dan de GGD belt, denk je wel: dit gesprek heb ik nooit hoeven voeren. Het is onwerkelijk. Gelukkig hoefden ze niet naar het ziekenhuis. Het gaat nu goed. Ze hebben nu het groene duimpje”