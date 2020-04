Coronacrisis nekt dierenopvang Amstelveen

AMSTELVEEN - De coronacrisis raakt ook het dierentehuis in Amstelveen. De Dierenbescherming sluit 1 mei tijdelijk de deuren vanwege personeelsgebrek.

De Dierenbescherming zou normaal gesproken nieuwe medewerkers kunnen werven maar door de coronamaatregelen is het onmogelijk om op korte termijn vrijwilligers in te werken, meldt mediapartner RTV Amstelveen.

"Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor alle steun, liefde en donaties," schrijft de dierenopvang. Tot in de toekomst en stay safe in deze moeilijke tijd."

Elders opvang

De dieren worden ondergebracht op de opvanglocatie in Purmerend. Mensen die voor hun dieren later dit jaar een plekje in Amstelveen hebben gereserveerd worden doorverwezen naar dierenopvang Haarlemmermeer, dierentehuis Kennemerland, Kerbert dierentehuis en het dierentehuis Alkmaar.

Mensen die al hebben betaald kunnen hun geld ook terugvragen door een mail te sturen naar Dierentehuis Amstelveen. Wanneer de opvang weer opengaat is niet bekend.