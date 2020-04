Handbalsters ZAP hopen op eredivisie komend seizoen

BREEZAND - Het bestuur van handbalclub ZAP heeft nog geen reactie gehad van de handbalbond NHV op hun verzoek tot promotie naar de eredivisie. "Hun prioriteit ligt op dit moment veel meer bij corona, dus daar heb ik alle begrip voor", laat voorzitter Jan van der Vaart weten.

S.W. Leijenaar

De club uit Breezand wil graag de plek van Voorwaarts innemen, die door de economische gevolgen van de coronacrisis, zich vrijwillig laat degraderen. Er zijn verschillende reden voor dit verzoek volgens Van der Vaart. "De spelersgroep heeft aangegeven de stap te willen maken. We staan namelijk voor het vierde achtereenvolgende jaar in de nacompetitie voor promotie. Dat is een fenomeen wat de andere clubs (BFC en PSV red.) die promotie hebben aangevraagd niet kunnen zeggen." "We behoren tot de top van de eerste divisie", vervolgt de voorzitter. "Dan zou het ook moeten kunnen dat we meedraaien in de onderste helft van de eredivisie. We zijn financieel gezond. Komend seizoen hebben we de organisatie beter op poten dan voorheen."

Urgentie Van der Vaart verwacht dat de reactie van de handbalbond twee tot drie weken gaat duren. "Als we heel eerlijk gaan kijken is het nog onzeker of de competitie in september kan beginnen. Het is een bizar jaar, dus is de urgentie van dit besluit naar achter geschoven. Het is nu belangrijk om in kaart te brengen hoe we kinderen na 28 april veilig kunnen laten sporten."

Quote "Als het verzoek wordt afgekeurd, ben ik benieuwd naar de motivatie van de bond" ZAP-voorzitter jan van der vaart

De voorzitter benadrukt dat er geen traan wordt gelaten bij ZAP als het verzoek niet wordt ingewilligd. "We hebben er lang over nagedacht of we dit verzoek zouden indienen. Als het verzoek wordt afgekeurd, ben ik benieuwd naar de motivatie van de bond. Dat zou onder meer kunnen betekenen dat ze kiezen voor de andere clubs. Ik gun het ze zeker, maar dan moet het wel een weloverwogen beslissing zijn. We hebben de ambitie om naar de eredivisie te gaan, maar de eerste divisie blijft een fantastische competitie waarin iedereen van elkaar kan winnen."