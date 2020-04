Sportorganisatie Le Champion moet creatief zijn

Doordat er tot 1 september geen evenementen georganiseerd mogen worden, staat de teller voor Le Champion op 20 events die zijn afgelast. "Een gezonde samenleving, dat is waar wij als sportorganisatie voor staan. Wij zijn een club met een maatschappelijke missie, zonder winstoogmerk. Wij hebben dan ook begrip voor de stevige maatregelen van het kabinet. Helaas zijn we daardoor wel gedwongen om al onze evenementen van deze zomer af te gelasten. Dat doen we met pijn in ons hart.”

Vanaf halverwege maart zijn de evenementen afgelast. Zo gingen de Fiets4Daagse Alkmaar, en De Ronde van de Westfriese Omringdijk niet door.

“Mensen inspireren om te sporten en te bewegen, dat is waar we elke dag ons bed voor uitkomen. Met bijzondere sportevenementen brengen we jaarlijks zo’n 250.000 mensen in beweging. Dat staat nu even helemaal stil. Voor de mensen die hadden willen genieten van die mooie evenementen is het helemaal spijtig", laat Le Champion in een persbericht weten.

Toch wil de organisatie ook deze periode gebruiken om naar de toekomst te kijken. "Wij zijn nu begonnen om te komen tot creatieve oplossingen om grotere sportevenementen op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Daarbij kijken we naar de hele keten: van het vervoer tot en met de verzorging langs het parcours en van de inrichting van de start tot en met de spreiding van deelnemers. Wij zijn een professionele speler in deze sector, dus we zien hier voor onszelf nadrukkelijk een verantwoordelijkheid en voorbeeldrol”, aldus Van der Jagt.