Piloten slepen straks hun eigen toestel naar de startbaan op Schiphol

Schiphol is een proef gestart met het duurzaam slepen van vliegtuigen. Een deels elektrische sleepwagen duwt en trekt het vliegtuig van de gate helemaal naar de startbaan. Daardoor kunnen de motoren langer uit blijven. Bovendien bestuurt niet de chauffeur, maar de piloten zelf de sleepwagen vanuit de cockpit.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het experiment met de zogenaamde Taxibot is onderdeel van het duurzaamheidsplan van Schiphol. In 2030 wil de luchthaven volledig klimaatneutraal kunnen draaien. Als vliegtuigen in de toekomst gesleept kunnen worden door de Taxibot, scheelt dat volgens Schiphol 50 tot 85 procent brandstofverbruik tijdens het taxiën. Als de vliegtuigmotoren pas bij de startbaan beginnen te draaien, wordt het platformpersoneel meer ontzien van het inademen van ultrafijnstofdeeltjes.

De taxibot wordt tot en met eind juni met een Boeing 737 van Corendon getest. Vanwege de coronacrisis wordt er met dat toestel voorlopig niet gevlogen en kan er eindeloos over Schiphol mee rondgereden worden. Eind 2020 wordt het experiment geëvalueerd.

Talloze Taxibotjes

Mocht de proef slagen, is het niet zo dat er volgend jaar al talloze Taxibotjes rondscheuren op Schiphol. Al is het wel zo dat iedere piloot die zo'n Taxibot aangekoppeld krijgt, eerst de sleepwagen vanuit de cockpit moet leren besturen. Dat betekent op den duur ook iedere piloot van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen.

Innovatiebaas Hassan Charaf van Schiphol is niet bang dat buitenlandse maatschappijen hun hakken in het zand gaan zetten en geen zin zullen hebben om hun piloten op te leiden: "Het zou me verbazen als men een oplossing die significante besparingen oplevert niet zouden willen."