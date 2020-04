Raadsvergadering in coronatijd: één raadslid neemt in Gooise Meren alle besluiten

GOOISE MEREN - Een surrealistische raadsvergadering in Gooise Meren gisteravond. Door de coronacrisis mogen de 31 raadsleden niet aanwezig zijn in de zaal. Eén raadslid is daarom de uitverkorene om hen allemaal te vertegenwoordigen.

Charles Wiss van de PvdA is de nestor van de raad en de enige die plaatsneemt in zijn raadszetel. Hij heeft dan ook een bijzondere taak: in zijn eentje stemmen over alle besluiten namens al zijn collega's. "Ik neem geen besluiten namens de raad, ik was de raad vanavond", zegt Wiss zelf. De coronacrisis is een bijzondere situatie, die ook binnen de lokale democratie vraagt om bijzondere oplossingen. Een eerdere raadsvergadering was ongeldig verklaard, omdat de raadszaal leeg bleef door alle maatregelen. Dus bedacht de gemeente een list.

Quote "Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan" Burgemeester Han ter Heegde

Om toch over voorstellen te kunnen besluiten, is eerder deze week digitaal gestemd. Eén raadslid moet aanwezig zijn om vervolgens de raadsbesluiten rechtsgeldig te laten zijn. "Er waren een paar urgenten zaken, waar een besluit over genomen moest worden", vertelt burgemeester Han ter Heegde. "Dan is het motto, ook van de wet, als het niet kan zoals het moet dan moet het zoals het kan."

Joost Lammers / NH Nieuws

Doordat alles al goed is voorbereid, gaat de besluitvorming in sneltreinvaart. Binnen een kwartier heeft de burgemeester alles afgehamerd. "Er mag ook niks misgaan, want dan is het weer illegaal", aldus Ter Heegde. Voor de toeschouwers die thuis meekijken, is het inhoudelijk wel lastiger te volgen.

Quote "Het is niet goed voor de democratie en niet optimaal" Charles Wiss

Geen ideale oplossing De burgemeester erkent dat het niet ideaal is. "Ik denk dat het een pragmatische oplossing is voor een situatie die nooit iemand had voorzien." Ook Wiss ziet het als een noodgreep. "Het is niet goed voor de democratie en niet optimaal. Maar het is roeien met die riemen die je hebt." Op de vraag of hij zich even de machtigste man van raad heeft gevoeld antwoord hij ontkennend. "Ik heb zelfs tegen mijn eigen voorstel moeten stemmen."



Door een recente wetswijziging kan de volgende vergadering in mei via een videoverbinding gaan, waabij dan de voltallige raad weer aanwezig kan zijn om besluiten te nemen. Ter Heegde verwacht dat dat voorlopig de werkwijze zal blijven. "Voor het najaar komen we niet op de gebruikelijke manier bij elkaar." De wijze van vergaderen zoals woensdagavond is waarschijnlijk eenmalig. Dus is ook de rol van Wiss uniek geweest. "Het is een hele vreemde gewaarwording, die ik niet gauw ga vergeten."