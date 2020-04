Bussums nieuwbouwcomplex wordt jaar na faillissement bouwer alsnog afgemaakt

Er werd nog volop gebouwd toen de bouwer van het project, Bouwbedrijf Noordersluis, vorig jaar juli failliet ging. De sociale huurwoningen waren net af, waardoor de huurders nog net geluk hadden. Andere huurwoningen, zoals een paar grote lofts en de bedrijfsruimtes, waren nog niet klaar.

Bouwterrein een rommeltje

Het faillissement zorgde ervoor dat het het afgelopen jaar nog een rommeltje was op het Bensdorp-terrein. Overal stonden nog hekken en bouwmaterialen. De openbare ruimtes waren nog kaal, de parkeergarage was nog niet in gebruik en daarnaast ontbrak het, tot flinke frustratie van de buurt, ook aan bewegwijzering.

Bensdorp wordt nu toch helemaal afgebouwd. Na lang onderhandelen tussen onder meer de gemeente en andere betrokken partijen zijn afspraken gemaakt over de afbouw. Als alles volgens plan verloopt wordt het project deze zomer eindelijk opgeleverd.

Bekijk hier hoe bewoners van Bensdorp eerder aan de bel trokken over de slechte bewegwijzering: