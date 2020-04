Ramadan in coronatijd: "Mentaal wordt het veel zwaarder"

HAARLEM - De ramadanmaand die vanavond begint wordt een stuk uitdagender dan anders vanwege de coronamaatregelen. Grootschalige iftarmaaltijden mogen niet, moskeebezoek kan ook niet. "Je moet strijden om de maand door te komen, zeggen jongeren tegen elkaar", reageert Mohamed El Mesbahe van Stichting Hattrick in Haarlem.

Hij organiseerde in het verleden veel activiteiten voor jongeren tijdens de ramadan om ze bezig te houden en niet op straat te gaan zwerven. "Ik ben blij als ze veel thuis blijven en niet in grote groepen op straat gaan hangen", aldus Abid.

Er kleven risico's aan de vastenmaand in tijden van corona. Jongeren hoeven niet naar school en komen sneller in de verleiding om na het bidden aan het eind van de avond op straat te gaan rondhangen tot er in de loop van de nacht weer gegeten kan worden. "Dat wordt meer dan anders veel uitslapen en lange nachten denk ik", zegt jongerenwerker Abid Azzanay van welzijnsorganisatie Dock.

De stichting van Mohamed is een organisatie die zich inzet voor de jeugd in Haarlem-Oost en Schalkwijk. Mohamed: "Wij waren bezig met een programma voor jongeren tijdens de ramadan. We balen ervan dat dat nu niet door kan gaan. Onwijs jammer, want deze maand is een periode waarin je heel creatief moet zijn om de jongeren afleiding te bieden."

Quote

Mohamed El Mesbahe meent dat deze periode niet per se negatief hoeft uit te pakken. "Mentaal wordt deze ramadan in coronatijd zwaar. De hele dag thuis zitten en niet eten is zwaar. Maar het kan je ook sterker maken. Ik ga altijd uit van het positieve", zegt hij.

Voetbaltoernooien in de nacht zijn er dit jaar niet bij. Abid Azzanay organiseerde veel voor de jongeren. "Ik had met een groepje van zeven jongeren voor deze ramadan een uitgebreid programma bedacht met iftarmaaltijden, kennisquiz en gamewedstrijden. Dat is jammer dat dat nu niet door kan gaan."

Online lezing van imam

Gelukkig biedt de onlinewereld een uitkomst voor Mohamed en Abid. Stichting Hattrick blijft online in contact met de jongeren. En stichting Dock biedt online toch van alles aan. "Wij zijn niet stil gaan zitten. Wij verzorgen online via Instagram kennisquizzen en een online lezing van een imam waarbij de jongeren vragen over de ramadan kunnen stellen."

Ook zijn er plannen voor een voetvolleytoernooi van teams van twee man die tegen elkaar spelen. Zonder publiek dat hier normaal in groten getale op af zou komen. "Het wordt gelivestreamd via Facebook. Zo kunnen ze binnen de maatregelen toch in beweging blijven."

Abid en een collega van hem gaan dit jaar vaker de straat op om jongeren te wijzen op de coronamaatregelen en dus niet in grote groepen rond te gaan hangen. Twee nachten in de week doen ze dat ook tussen elf uur 's avonds en één uur 's nachts. Zo kijken ze of de jongeren, ondanks de meivakantie, zich goed aan de regels van ramadan én coronarichtlijnen houden.