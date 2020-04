Meer Gooise klachten over racisme, totale aantal discriminatieklachten blijft gelijk

HILVERSUM - Het Gooise Meldpunt Discriminatie heeft het afgelopen jaar meer klachten over racisme binnengekregen. Dat blijkt uit de nieuwste discriminatiemonitor. Het afgelopen jaar waren er 50 klachten over racisme, een jaar eerder nog 34.

De stijging van het aantal racismeklachten is opvallend, omdat het totale aantal discriminatieklachten het afgelopen jaar nagenoeg gelijk is gebleven: het afgelopen jaar waren er 83 klachten, een jaar eerder 82.

Discriminatie in de woonwijk

Wat verder opvalt is dat er meer klachten zijn over discriminatie in de buurt of de wijk. Dat aantal steeg van 12 naar 18 klachten. Volgens het meldpunt gaat het vooral om mensen die worden gediscrimineerd of uitgesloten door directe buren of buurtgenoten. Het kan gaan om uitschelden, maar ook om het compleet negeren.

Een andere stijger is het aantal klachten over discriminatie van mensen met een handicap op chronische ziekten. Dat is voor het tweede jaar op rij.