32 medewerkers op straat na faillissement Zilte Zoen in Bergen en Egmond aan Zee

BERGEN AAN ZEE - Restaurant Zilte Zoen in Bergen en Egmond aan Zee sluiten hun deuren, nadat eigenaar Arjan Hiemstra failliet is verklaard. De Zilte Zoen in Schoorl heeft een andere eigenaar, en blijft wel bestaan.

Hiemstra zou het faillissement zelf hebben aangevraagd. 32 medewerkers komen nu op straat te staan. Volgens regiomanager Koninklijke Horeca Miriam Geerlings betekent een faillissement in coronatijd niet dat je geen gezond bedrijf hebt: "Heel veel bedrijven die het niet zo goed deden, krijgen nu de nekslag, maar veel ondernemers doen in deze periode investeringen en hebben net hun buffertje opgemaakt."

Zonder buffer

"Ook nieuwe bedrijven hebben nog geen buffer kunnen opbouwen. Er wordt een beeld geschetst dat horeca bloeit, groeit en floreert, maar het is al een tijd geen 'halleluja' in de horeca. Doordat er steeds meer bedrijven bijkomen, ontstaat er meer concurrentie en ook dat zorgt voor minder inkomsten."

Aandacht

Volgens de regiomanager zal er dan ook zeker een verdunning in de horeca plaatsvinden.

Geerlings is blij dat door alle media-aandacht de horeca weer een punt van aandacht is voor de politiek. "Rutte bood zelfs zijn excuses aan omdat hij de horeca was vergeten te benoemen tijdens de persconferentie. De focus ligt nu alleen op de gezondheid en niet op de economie. Maar werkloosheid en een slechte economie veroorzaakt ook een grote druk op de gezondheidszorg. Er moet daaom niet alleen worden gesproken over het aantal besmettingen, IC-bedden en het aantal doden, maar ook naar het aantal werklozen en faillissementen van bedrijven."