Studenten zoeken naar manieren om ouderen college te blijven geven

Oud Gedaan Jong Geleerd wil ouderen cognitief uitdagen, vertelt operationeel manager Lisette de Groot. Het werkt als volgt: studenten die zich hebben aangemeld bereiden een serie colleges over hun vakgebied voor, waarna ze vier weken lang een keer per week voor dezelfde groep senioren staan en hun kennis overdragen.

Ook Lisette is er op deze manier ingerold. Nadat ze colleges over haar vakgebied antropologie had gegeven, werd ze coördinator voor Noord-Holland. Inmiddels valt het hele land onder haar verantwoordelijkheid.

Online colleges

Op dit moment is het onmogelijk om de ouderen te bezoeken voor colleges. "We bieden nu online colleges aan", zegt De Groot. "We zoeken naar een moment dat het mogelijk is om via een livestream colleges te geven. Op dit moment is de druk op het personeel groot en het kost tijd om een livestream aan te zetten."

De online colleges zijn laagdrempeliger omdat ze op ieder moment te volgen zijn. In deze colleges geeft de student het college aan De Groot, wat ervoor zorgt dat er nog wel interactie is. "Zo kunnen ze tenminste nog meeluisteren naar een goed gesprek."