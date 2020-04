UEFA: KNVB moet ranglijst respecteren

ZÜRICH - Als de voetbalcompetitie in een land niet kan worden afgemaakt, moet de nationale bond op grond van de meest actuele ranglijst beslissen wie in de Champions League en de Europa League mogen spelen. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA donderdag besloten.

Voorronde Champions League

AZ zou als nummer twee van de ranglijst van de eredivisie instromen in de tweede voorronde van de Champions League. Drie clubs mogen Nederland volgend seizoen in de (voorronde) van de Europa League vertegenwoordigen.

Het is nog niet bekend of en zo ja hoe de Champions League en de Europa League dit seizoen worden hervat. Mogelijk gebeurt dat, in aangepaste vorm, nog in augustus.