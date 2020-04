dietentmoetleeg "Bestellingen van Schotland tot Groningen en van Heerlen tot Velsen-Zuid. Prachtig!"

VELSEN-ZUID - Door de coronacrisis heeft voetbalclub Telstar het zwaar. Woensdag werd daarom op Twitter opgeroepen om massaal aankopen te doen in de online fanshop van Telstar. De #dietentmoetleeg werd in het leven geroepen. "Wij hebben 20 keer meer bestellingen dan normaal. Iets om trots op te zijn. Dit laat de kracht van het voetbal zien", aldus Dennis Bliek van Telstar.

"Dit had ik niet verwacht. Er zijn al meerdere artikelen uitverkocht. Je kan wel stellen dat het een succesvolle actie is. Dit wordt ons zo in de schoot geworpen. Ik ben Sportclub Telstar enorm dankbaar. Ik heb veel contact met de persoon achter het account. Het is iemand met een enorm clubhart", vervolgt Bliek.

Het populaire fan-account op Twitter Sportclub Telstar begon de actie om de club een steuntje in de rug te geven tijdens de coronacrisis. "Wij kunnen nog geen seizoenskaarten kopen om de club te helpen. Ook kunnen we de voorraden in het supportershome niet opdrinken en opeten. Zo kwam ik al snel uit bij de fanshop die het dan maar moest ontgelden!", aldus het fan-account.