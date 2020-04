Zandvoort positief over plan strandtenten in winter te laten staan

ZANDVOORT - Strandtenthouders in Zandvoort willen dat ze hun paviljoens in de winter mogen laten staan op het strand. De gemeente heeft gisteren positief gereageerd. "Zij zeggen: wij gaan jullie helpen en voor jullie lobbyen bij Rijkswaterstaat", zegt Niels Priester namens de strandpachters.

In brieven aan de gemeente leggen ze uit hoe zwaar het momenteel is voor strandpachters. Ondernemers zitten mentaal en financieel aan de grond, schrijft de Vereniging van Strandpachters in Zandvoort. "Deze kwesties vormen niet alleen voor ons, ons personeel en onze families een bedreiging, maar ook voor u als gemeente. Als wij onze geliefde strandpaviljoens moeten sluiten, verdwijnt ook een aanzienlijk deel van uw inkomsten. Onze strandpaviljoens trekken al tientallen jaren vele bezoekers en wij hebben altijd netjes op tijd aan onze gemeentelijke heffingen voldaan. Daarom doen wij een beroep op uw gevoel en op uw portefeuille. Het voortbestaan van de Zandvoortse strandpaviljoens treft ons allemaal."

Ook heeft de gemeente volgens Priester positief gereageerd op het verzoek van de strandpachters om het betalen van de pacht dit jaar niet uit te stellen, maar kwijt te schelden. "Zij begrepen onze oproep, maar zeiden dat het de gemeenteraad is die daar een beslissing over neemt."

Corona in Haarlem

