GGD Hollands Noorden: een kwart van de mensen slaapt slechter door coronacrisis

NOORD-HOLLAND - Een kwart van de mensen in het noordelijke deel van Noord-Holland slaapt slechter door de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van GGD Hollands Noorden, waar de regio's Alkmaar, Noordkop en West-Friesland onder vallen. Ook vindt een tiende van de inwoners dat de sfeer in huis is verslechterd.

Er wordt niet alleen geworsteld. Een groot deel vindt het prettig om thuis te blijven, een tiende zelfs zeer prettig. Iemand schrijft: "Ik ben vanwege pensionering toch al langere tijd meer thuis. Ik merk niet zoveel verschil. Een derde vindt het niet fijn meer thuis te zijn. "Ik heb een baby van dertien weken", schrijft iemand. "Het is heel jammer dat de

opa's en oma's hun eerste kleinkind nu bijna niet kunnen zien. Ik had mij deze periode heel anders voorgesteld.”

"Er komen positieve dingen naar boven", vertelt onderzoeker Miriam Levijn. "Maar aan de andere kant zie je ook dat mensen zich zorgen maken over de economie. Het is niet een heel eenduidig beeld. Wel zie je dat mensen tevreden zijn over hoe de overheid de coronacrisis aanpakt."

Ongezond

De leefstijl van mensen wordt ongezonder onder de coronacrisis. Bijna twee derder beweegt minder, een zesde eet ongezonder en van de mensen die drugs gebruiken, doet een tiende dat nu meer. Ook steekt vijf procent van de rokers meer sigaretten op.

Thuis

Omdat mensen veel meer thuis zijn, verandert het daar ook. Een vijfde merkt dat de sfeer negatiever wordt. 61 procent zegt dat ze thuis meer voor elkaar over hebben. Ook meer dan de helft zegt dat er meer goede gesprekken gevoerd worden.

Leven op z'n kop

De psychische gezondheid lijdt onder de coronacrisis. Een vijfde voelt dat haar of zijn leven op z'n kop staat, twee vijfde is onrustig door de crisis. 27 procent kan minder goed functioneren. Onderzoeker Levijn: "Waar mensen zich zorgen over maken, klopt wel redelijk met wat we hadden verwacht. Het gaat vooral over de combinatie van werken en thuis les geven, medische behandelingen die worden uitgesteld en zorgen over de eigen gezondheid en die van anderen."

Deze resultaten zijn volgens Levijn belangrijk voor de GGD. Ze gaan ze bespreken met andere artners en kijken welke groepen ze extra in de gaten moeten houden. "Iedereen krijgt hiermee te maken maar iedereen op een andere manier."