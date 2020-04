Dit is het moment om sterren te kijken: sterrenwacht Bovenkarspel geeft tips

BOVENKARSPEL - Wie het ervoor over heeft om de wekker vroeg te zetten, wordt deze week getrakteerd op een prachtige sterrenhemel. Er zijn met het blote oog planeten en meteorietregens te zien. Theo Mulder van Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel vertelt waar we op moeten letten.

Deze week is er een samenstand van de drie planeten Mars, Saturnus en Jupiter. Maar omdat de zon al vroeg op komt, is het belangrijk dat je er op tijd bij bent. "Als je na zessen komt, dan ben je te laat", waarschuwt Theo Mulder. De samenkomst van de drie planeten komt 'eens in de zoveel jaar voor', zo vertelt Mulder. Dat maakt het voor hem bijzonder genoeg om er 's nachts voor op uit gaan. "De laatste anderhalve week ben ik om vier uur opgestaan om sterrensporen te fotograferen", aldus Mulder. "Jupiter is een planeet, maar die schijnt als een felle ster. Die zie je al rond half vijf boven de horizon en hij staat nu redelijk hoog."

Quote "Voor de meteorietenregen moet je echt geluk hebben, gisteren heb ik er zes kunnen tellen" Theo Mulder, Volkssterrenwacht orion

De drie planeten zijn met het blote oog te zien. Wel raadt Mulder aan om naar een weidse ruimte te gaan, bijvoorbeeld een weiland of het IJsselmeer. Een uur voor de zon opkomt zijn de planeten zichtbaar in het oosten. Met de juiste apparatuur is er natuurlijk veel meer te zien in het heelal: "Vlakbij Jupiter staat zelfs de planeet Pluto, maar dan moet je wel met een telescoop fotograferen, want die is bijna niet te zien."

Mars, Saturnus en Jupiter Theo Mulder

Mars, Saturnus en Jupiter Theo Mulder.

Wie geen ochtendmens is, kan 's avonds rond half elf een blik naar boven werpen. Deze week zijn de planeet Venus en meteorietregens te zien. Wederom zichtbaar met het blote oog en dit keer vanuit eigen tuin of balkon. Vooral deze week heb je de meeste kans om meteorietregens te zien, zo vertelt Mulder. "Hiervoor moet je wel echt geluk hebben. Gisteren heb ik tot 1:00 uur buiten gestaan en heb ik er zes kunnen tellen. Afgelopen nacht was het maximale en nu wordt het steeds minder." Het meeste geluk heb je volgens Mulder tussen 3:00 en 5:00 uur. Er zijn verschillende apps die Mulder gebruikt bij het kijken naar de sterrenhemel. "Je hebt de app Solar Walk, dan kun je per dag en per uur instellen wat er te zien is, ook in de toekomst", vertelt hij. "Gisterenavond zag ik Venus en daarbij stonden sterrenbeelden tweeling en voerman. Dan heb ik m'n iPad bij de hand en heb ik om een uur of elf foto's gemaakt van de sterrenbeelden met Venus ertussenin."

Sterrenbeelden tweeling en voerman Theo Mulder

Sterrensporen Theo Mulder

"De laatste tijd zijn ook treintjes te zien van Elon Musk", vertelt Mulder. Dat zijn Starlink-satellieten van SpaceX, het bedrijf van Tesla-directeur Elon Musk. Mulder legt uit dat de satellieten, naarmate ze langer om de aarde draaien, steeds verder uit elkaar gaan. "Als het goed is gaan er vandaag weer zestig de lucht in. Dan heb je best kans dat je die over twee dagen ziet als je rond 23:00 uur omhoog kijkt." Volkssterrenwacht Orion is wegens het coronavirus momenteel gesloten. De deuren blijven in ieder geval tot 1 september gesloten, zo laat Mulder weten.

💬 Mail ons met jouw verhaal

Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessante foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via westfriesland@nhnieuws.nl.