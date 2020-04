Heemskerkse harddraverij op losse schroeven, maar organisatie weigert op te geven

HEEMSKERK - Door het verlengen van het verbod op evenementen tot 1 september komt de doorgang van de harddraverij in Heemskerk op 3 september, net als veel andere evenementen, in het gedrang. De organisatie wil echter niet opgeven: "Wij kunnen het niet maken om nu al op te geven."

Voor de vereniging is het nu wachten op de datum waarop ze hun jaarvergadering houden. Die zou normaal op 12 mei plaatsvinden, maar kan in verband met de maatregelen nu niet doorgaan.

Als de koers wel door kan gaan op 3 september, is het een van de eerste harddraverijen van het seizoen. De harddraverijvereniging geeft aan dat het ook maar de vraag is hoe veel mensen hun paarden in training houden als er maar zo'n kort seizoen gekoerst kan worden. Wel willen zij de mensen die blijven trainen een mogelijkheid bieden ook wedstrijden te rijden.

"De harddraverij staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de feestelijkheden rond de Heemskerkse kermis. Die kermis is, net als onze draverij, niet alleen voor het publiek maar ook voor heel veel ondernemers van groot belang. Misschien wel nóg belangrijker om straks die ellende achter ons te laten. Wij kunnen het naar de Heemskerkse middenstand, de kermisexploitanten en natuurlijk ook alle bedrijven die onze draverij toeleveren niet maken het nu al op te geven", aldus voorzitter Gerard Post Uiterweer.

De harddraverij is onderdeel van de Heemskerkse kermis, die begint op 2 september en eindigt op 4 september. De harddraverij is een van de onderdelen die jaarlijks veel bekijks trekt.

Corona in de IJmond

