De Peiling: heeft de coronacrisis ook positieve kanten?

NOORD-HOLLAND - Ondernemers bedachten omwegen om toch te ondernemen. Mensen helpen elkaar op allerlei bijzondere en hartverwarmende manieren. Door het vele thuis zijn, hebben we na kunnen denken over dingen waar we ons normaal geen tijd voor gunnen: welke positieve kanten uit deze coronacrisis kunnen we straks vasthouden? Kom je met nieuwe energie uit deze crisis? Ga je het helemaal anders doen?

NH Nieuws

In deze crisis is er al veel veranderd, waar we misschien aan vast moeten houden. Minder files, minder vervuiling, minder vergaderingen. De crisis leert ons ook dat bij een concreet gevaar we bereid zijn offers te brengen en gedrag echt te veranderen. Zouden we met die kennis komend onheil nu eerder en voortvarend aanpakken, zoals de milieucrisis? Wat kunnen we nu doen om niet straks, als het al te laat is, pas te handelen?

Wat vind jij? Welke mooie buurtacties mogen niet verloren gegaan? Blijf jij straks je buurman bijstaan, als deze crisis voorbij is? Kortom, wat neem je mee en wil je niet meer kwijt? Of kan je niet wachten tot het oude leven weer is begonnen en wil je dat het precies zo gaat als het eerder was?