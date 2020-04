Alkmaarders over de positieve gevolgen van corona: "Wat ooit normaal was, zal na de crisis speciaal zijn"

Veel mensen genieten van de rust die de 'intelligente'lockdown met zich meebrengt. Zo is het gebrek aan vliegverkeer voor velen een welkome verandering, evenals de lege agenda. Trudi Groot-van de Giesen: "Heerlijk die stilte. Er zijn bijna geen vliegtuigen in de lucht. Het lijkt wel of de hele atmosfeer in rust is. Mijn huis is nog nooit zo schoon geweest, en blijft ook schoon nu de kleinkinderen niet over de vloer komen.

Ook Patricia Hodzelmans komt helemaal bij. "Ik vind de rust heerlijk. Lekker met de kinderen dingen ontdekken in de natuur of samen knutselen. Geen gejaagde ochtend, maar heerlijk relaxen en kijken wat de dag brengt."

Vrijheid, blijheid

Student Sven de Milliano volgt zijn lessen vanuit huis en dat mag wat hem betreft zo blijven. "Ik woon in Alkmaar, maar studeer in Amsterdam. Voorheen moest ik elke dag twee uur reizen voor school, dan was ik soms langer onderweg dan dat ik op school zat. Nu kan ik mijn tijd veel nuttiger besteden."

Lerares Kimberley Barhorst merkt ook positieve veranderingen bij haar leerlingen op: "Leerlingen ontwikkelen een bepaalde zelfstandigheid, nu ze vooral op zichzelf zijn aangewezen. Toch ervaar ik dat er ook behoefte is aan persoonlijk contact. Ik merk dat ik mijn leerlingen echt begin te missen en meer waardering voor ze heb gekregen."