Voetbalmakelaar Van Ophuizen ziet transfermarkt op lange termijn niet veranderen

PURMEREND - Normaal gesproken is dit een drukke periode voor voetbalmakelaars. De zomerse transferwindow zit eraan te komen en dat betekent veel geschuif van spelers. Door de coronacrisis is echter het heel rustig en dat geldt ook voor de Purmerendse zaakwaarnemer Martin van Ophuizen. "De clubs zijn nu heel terughoudend."

"De agenda's stonden vol met allerlei afspraken in Nederland en België. Trips naar het buitenland en enorm veel wedstrijdbezoeken. En van het ene op het andere moment is het gestopt", vertelt Van Ophuizen over zijn huidige situatie voor de camera van NH Sport.

Van Ophuizen begeleidt onder andere Jaimie Jacobs van SC Cambuur en z'n broertje Joey Jacobs van Jong AZ. De Purmerendse broers keken dinsdagavond vol spanning naar de persconferentie van Mark Rutte. "Was wel een beetje te verwachten", aldus Jaimie Jacobs die met Cambuur bovenaan staat in de eerste divisie en op weg leek naar het kampioenschap. "Iedereen is heel teleurgesteld, maar we snappen de regering ook." Ook Joey baalde van het besluit van de premier. "Ja kut, gewoon geen wedstrijden. En ik dacht ook gelijk aan m'n broer Jaimie, want ik hoop dat hij wel promoveert."