AZ-spelers op bezoek bij jonge fans: "Hartstikke leuk om mee te maken"

CASTRICUM - De 14-jarige Ricardo Sprenkeling uit Castricum had vandaag de dag van zijn leven. AZ-verdediger Ramon Leeuwin stond ineens bij hem op de stoep om hem en zijn zusje te verrassen met een vakantiepakket. "Niet iedereen maakt dit mee. Het was hartstikke leuk!"

Ricardo is een AZ-fan in hart en nieren. Elke dag gaat hij in AZ-kleren naar school. "Ik trek me niet zoveel aan wat andere kinderen daarvan vinden. Ze zijn het inmiddels wel gewend", vertelt hij.

Volgens moeder Tamara is haar zoon echt een hele grote fan. "Hij heeft ook een seizoenskaart, daarom is het ook zo leuk dat Leeuwin bij ons langskwam."

De AZ-verdediger kwam niet met lege handen aanzetten. "Ricardo en zijn zusje Denise zijn schandalig verwend", vertelt moeder Tamara. "Een bidon, een voetbal, een stickervel. De kinderen waren heel erg zenuwachtig maar het was wel een fantastische ervaring. En een knappe man ook die Leeuwin."

Coronacrisis

De actie is bedoeld om jongeren te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ruim vijfhonderd seizoenkaarthouders tot en met 14 jaar kregen het speciaal samengestelde vakantiepakket. Spelers en medewerkers van AZ kwamen ze rondbrengen.

Naast Leeuwin gingen ook Calvin Stengs, Myron Boadu, Thomas Ouwejan, Ramon Leeuwin, Ferdy Druijf, Jasper Schendelaar, Owen Wijndal, Pascal Jansen en Marino Pusic langs diverse voordeuren om de jeugdige fans te verrassen.

Kampioenschap

"Door het coronavirus ziet ook het leven van de jeugd er momenteel heel anders uit. Veel leuke dingen zoals wedstrijden van AZ bezoeken of zelf met jouw team sporten zijn tijdelijk weggevallen", zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken. "Met deze actie willen we de jonge fans daarom iets leuks bieden in deze moeilijke tijden."

Naast alle leuke cadeautjes moest er natuurlijk ook even een foto worden genomen en een praatje worden gemaakt. "We hebben gesproken over het coronavirus en voetbal", vertelt Ricardo. "Leeuwin miste het voetbal en baalde net als ik. Ook hij had net als ik het idee dat we dit jaar kampioen hadden kunnen worden."