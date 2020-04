Toch Europees steun voor sierteeltsector

Over de maatregel is nog wel een robbertje gevochten. De Europese Commissie zei eerder dat er geen geld was om de sector te steunen. Maar onder druk van de landbouwministers zijn er toch nog fondsen gevonden.

De opkoopregeling duurt een half jaar. Door de bloemen en planten op te kopen en tijdelijk uit de handel te nemen, wordt het aanbod minder en de prijzen van de producten hopelijk weer beter.

De maatregel is goed nieuws voor ondernemers als Monique die eigenaresse is van kwekerij Vollebregt in Aalsmeer en Amstelveen. Ze moet van alles bedenken om het hoofd boven water te houden, zei ze eerder nog tegen NH Nieuws.