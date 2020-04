Bewoner brand Sint Pancras komt met de schrik vrij: "Door de explosie werd ik weggeslingerd"

SINT PANCRAS - Hij is blij dat hij het na kan vertellen maar de schrik zit er goed in bij Matthieu Langras uit Sint Pancras. Zijn schuur aan de Bovenweg vloog vanmiddag in brand. Langras beleefde hachelijke momenten. "Er isveel schade maar ik ben er heel goed vanaf gekomen."

"Ik had net alles opgeknapt, alles net in de verf gezet. En nu is het allemaal weg", vertelt de aangedane eigenaar. Langras merkte een een vreemde geur in zijn tuin op. Hij volgde de geur tot aan de garage, maar toen hij de zijdeur van de garage vervolgens opende, ontplofte de boel. "Er vond een reactie plaats omdat ik de deur opendeed. Ik zag ook geen vuur , ik rook alleen wat. Het was gelijk 'bam'."

"De schrik slaat om je heen. Heel even denk je: 'Nee toch, was dit het'?"

De ambulance en de politie vangt het gezin op. "Ik ben onderzocht omdat ik wat rook binnen heb gekregen, maar ik ben er goed vanaf gekomen. Alleen sta ik nog steeds te shaken, dat raak je niet zomaar kwijt. Het is niet te beschrijven wat er met je gebeurt als dat vuur op je afkomt, het was eigenlijk gewoon een vuurbal. De schrik slaat om je heen. Heel even denk je: Nee toch, was dit het?"

Accu

De voorlichter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan nog niet vertellen hoe de brand is ontstaan. De eigenaar vermoed dat een accu van een zonnepaneel of de accu van een fiets of een scootmobiel de boosdoener is. "Ik vermoed iets met accu's, maar ik heb niet kunnen zien. Ik kon niet eens binnenkomen, ik werd gelijk weggeblazen."

Van de garage en van de aanbouw met de serre is niets meer over. "Alle spullen in de schuur zijn verwoest. Maar ook de verzameling antieke kleding en sieraden, het kristalwerk en mijn puzzels is niets meer over. Alles is weg. Dat wordt een grote container halen."

Langras realiseert zich dat hij er goed vanaf is gekomen maar is behoorlijk geschrokken. "Nou ik kan je vertellen, het huilen staat je nader dan het lachen. Dit is een heel apart gevoel - niet te beschrijven. Het moet je overkomen, anders weet je het niet. Je haalt je van alles in je hoofd en voelt je onmachtig. Hoe nu verder?"