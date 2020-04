Ernstig zieke Lucas (11) floreert door thuisisolatie tijdens corona: "Rust in het gezin doet goed"

HEERHUGOWAARD - De ernstig zieke en beperkte Lucas (11) uit Heerhugowaard maakt grote stappen in zijn groei tijdens deze coronatijd. Voor hem blijkt thuisisolatie heel goed uit te pakken, merkt zijn moeder. "Er is rust in het gezin, geen gehaast en daar plukt hij de vruchten van." Lucas, maar ook zijn zusje, gaat daarom niet per 11 mei weer terug naar school.

privéfoto

Lucas Lens is zwaar verstandelijk beperkt, heeft epilepsie en krijgt voeding via een sonde. Zijn ouders houden hem en zijn gezonde zusje Julia (8) sinds de corona-uitbraak in thuisisolatie uit angst voor besmetting. Buiten het gezin is er vrijwel met niemand fysiek contact. "Lucas en Julia krijgen van ons thuisonderwijs en daar plukken ze beide de vruchten van", vertelt hun moeder Sanna Lens-Van Onselder. "En Lucas zien we enorm grote stappen maken. In de zes weken dat dit nu duurt heeft hij wel drie maanden aan schoolwerk gedaan. " Hectisch bestaan "Normaal gesproken hebben we een enorm hectisch bestaan", vertelt Sanna. "Dat begint om 6.00 uur als we Lucas wakker maken. Hij moet dan een uur aan een sondepomp voor zijn voeding. Daarna pakken we samen al zijn spullen voor school en leveren hem daar dan af aan de verpleegkundige, die hem op school verzorgt."

Quote "Hij leert meer, heeft minder epilepsie, er is rust door geen gehaast" sanna Lens-van onselder

"Nu hij thuis blijft, is er rust. Rust om te leren, hij gaat heel erg vooruit met lezen en schrijven. Ook heeft hij veel minder last van epilepsie, is vrolijker, heeft de tijd om zelf te eten, heeft meer energie en kan 's avonds een uur later naar bed." "Corona heeft rust gebracht", vat Sanna het samen. "Niet alleen voor hem, maar voor het hele gezin. Je bent normaal gesproken met zoveel mensen in de weer en het afstemmen op elkaar. Elke dag een andere verpleegkundige, dan weer een uur aan de sondepomp. Het is altijd maar druk en gehaast. Lucas komt nooit tot rust." Vijf dagen is te veel "Deze coronatijd doet mij nadenken over de vraag of vijf dagen school wel passend is voor kinderen als Lucas. Is dat als ouder te doen? Dat zou betekenen dat je 24/7 zorg verleent, en dat is niet haalbaar. Je hebt ook als ouders lucht nodig." "We hebben nu de tijd omdat onze badmintonschool dicht is. In de zomer zijn we normaal gesloten, maar mijn man wil de klanten de lessen laten inhalen die nu gemist zijn. En ik zou per april aan een nieuwe baan beginnen, maar dat is in goed overleg uitgesteld, misschien wel tot na de zomer."

Quote "We kunnen Lucas door zijn ziekte niet blootstellen aan mogelijk besmettingsgevaar" sanna lens-van onselder

"De goede resultaten bij Lucas heeft ons doen besluiten om hem niet per 11 mei terug naar school te laten gaan, ondanks dat de regering aangeeft dat dat voor het speciaal onderwijs dan weer volledig kan. Lucas blijft wat ons betreft tot en met de zomer nog thuis." "Ook omdat het besmettingsgevaar nog steeds bestaat, ook al beweert men dat kinderen minder risico lopen. Maar geldt dat ook voor zieke kinderen? We willen hem niet die paar weken nog aan die risisco's blootstellen. We wachten liever totdat die 'groepsimmuniteit' wijder verspreid is." Tekst loopt door onder foto

privéfoto

Ook dochter Julia krijgt in ieder geval tot eind mei thuisonderwijs van haar ouders. "Zij zou op haar school het virus kunnen oppikken en dan haar broer kunnen besmetten. Ze staat daar zelf volledig achter, ook al mist ze haar vriendinnen en de juf." Beide scholen reageerden positief op de keuze van het gezin. "Ze zijn heel betrokken en behulpzaam in het vinden van passende oplossingen voor ons. Er was geen discussie. En eind mei hebben we weer contact over hoe het verder gaat, wanneer er vanuit de overheid weer nieuwe informatie gekomen is." Terug naar gezin Ook voor Sanna en haar man pakt de thuisisolatie goed uit. "Die rust, die hebben we niet eerder gehad. Normaal liggen we om 20.30 uur knock-out in bed, en nu kunnen we tot 23.00 uur 's avonds tv kijken", vertelt ze lachend. "Het belangrijkste dat je door corona ervaart is dat je wordt teruggeworpen op je gezin. Maar onze wereld was altijd al klein. We kunnen niet zomaar ergens heen, uit eten of naar een pretpark. We maken uitstapjes naar het bos of strand, dat wel. Maar veel is er niet veranderd voor ons, behalve dat gehaast. Dat is er niet meer. We genieten daar echt van."