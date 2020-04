Zeehond gevonden op Texel die vastzat in een visnet: redding kwam net op tijd

TEXEL - Op het strand bij Paal 16 stuitte een wandelaar vanmorgen op een zeehond die een groot stuk visnet om zijn nek had. Het net was diep ingesneden in de huid en het dier, Droppie genoemd, zag er gehavend uit. Een dierenarts heeft hem van het net bevrijd.

De dierverzorgers van Ecomare haalden de zeehond op. In de opvang sneed de dierenarts het net los. Vervolgens kreeg de zeehond antibiotica om de ontstekingen te verhelpen. Behalve een wond in zijn nek had het dier wondjes aan zijn kop, die vermoedelijk ook door het net zijn veroorzaakt. De redding kwam net op tijd en er waren nog geen vitale delen beschadigd.

De zeehond is Droppie genoemd. Het is een grijze zeehond, die vermoedelijk in de winter van 2018 is geboren. Hij woog 35 kilo, wat te weinig is voor een zeehond van ruim een jaar oud, maar Ecomare denkt dat dit komt door het net waarin hij vast zat.

Droppie wordt nu nog binnengehouden, zodat hij kan bijkomen van zijn ervaringen. De dierverzorgers willen hem wel zo snel mogelijk naar een buitenbassin verplaatsen, waar de zon en het zoute water zijn wonden zullen helen. Ook hopen ze dat hij gauw zal eten.