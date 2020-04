Grote brand in schuur Sint Pancras, vuur breidt zich uit

SINT PANCRAS - Aan de Bovenweg in Sint Pancras staat een grote schuur in brand. Bij het uitbreken van de brand raakte niemand gewond. De brandweer doet er alles aan om overslag van het vuur te voorkomen.

De brandweer is met veel eenheden ter plekke, omdat de brand over kan slaan naar de huizen eromheen. Omdat er bij de brand veel rook vrijkomt, is een een NL-Alert verstuurd. "Als u last van de rook heeft, sluit ramen en deuren," aldus de Veiligheidsregio.

De schuur kan als verloren worden beschouwd. De rookwolken van de brand zijn van verre te zien.