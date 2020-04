Koedijkse schoonheidssalon wil klantvertrouwen terugwinnen met beschermingskap

KOEDIJK - Schoonheidssalons, wellnesscentra en beautyklinieken sloten vorige maand noodgedwongen hun deuren. Het is nog maar de vraag of klanten, met een versoepeling van de coronamaatregelen, terug zullen komen. "De angst voor besmetting is groot", zegt Carin Brouwer, eigenaresse van All People City Spa.

Carin Brouwer

De schoonheidsspecialiste reageerde dan ook enthousiast op de creatieve oplossing van leverancier LOOkX Cosmetics; een beschermingskap waarmee klanten veilig een behandeling kunnen ondergaan. De kappen zijn doorzichtig en worden geplaatst over het hoofd en de schouders. Ze bevatten gaten voor de behandelaar, en genoeg ruimte om een behandeling uit te voeren. "Vooral in combinatie met handschoenen en een mondkapje wordt er het maximale aan bescherming en hygiëne geboden", verzekert Brouwer. LOOkX verkoopt de beschermingskappen al aan Duitsland. "Daar mogen de salons wel weer open. Schoonheidsspecialisten kunnen met deze beschermingskap op een veilige manier hun beautybehandelingen uitvoeren. Goede oplossing Zodra All People City Spa groen licht krijgt van de overheid, zal de beautysalon de kappen gaan gebruiken. "Het is een goed alternatief voor schoonheidsspecialisten om veilig hun beautybehandelingen te kunnen uitvoeren. We hopen hiermee het vertrouwen van onze klanten terug te winnen."

Gezond bedrijf Ondanks het kabinetsbesluit om salons tot zeker 20 mei gesloten te houden, houdt de schoonheidsspecialiste de moed erin. "Ik moet al mijn klanten voor de maand mei nu weer gaan afbellen. Dat we voorlopig dicht moeten blijven is heel erg vervelend, maar ik probeer positief naar de toekomst te kijken. We zijn gelukkig een gezond bedrijf. Het moet alleen niet te lang duren."