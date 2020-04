Vader en docent Michael blij met heropening scholen: "Noodzakelijk voor sociale ontwikkeling"

AMSTELVEEN - Meester Michael Swartz is docent economie in het voortgezet onderwijs, maar heeft de afgelopen weken ook zijn eigen zoons Jair (11) en Lior (7) thuis lesgegeven. Dat ging prima, al is Michael blij dat de basisscholen weer open gaan.

Volgens Michael heeft de schoolomgeving een behoorlijke impact op de ontwikkeling van kinderen. "Er is het sociale aspect, kinderen hebben interactie met elkaar. We zijn een maatschappij omdat we interactie hebben, niet omdat we allemaal op onze zolderkamer of slaapkamer werken."

Jair heeft dubbele gevoelens bij de heropening van zijn school. "Ik heb heel veel zin om m'n vrienden weer te zien. (...) Ik hoop dat we nieuwe plekken krijgen, ik weet nu namelijk niet meer waar ik zit."

Quote "Samen in een klaslokaal zitten, heeft zoveel toegevoegde waarde voor sommige leerlingen" Docent en vader Michael

Voor Michael betekent het onderwijs heel veel. Hij vindt het prima om online les te geven maar mist de fysieke connectie met zijn leerlingen. "Ik merk aan sommige van de chats echt dat samen in een klaslokaal zitten, elkaar in de ogen kijken en samen een puzzelstuk aanpakken zo van toegevoegde waarde is voor sommige leerlingen. En ja, ik mis het."

