Kermis Edam afgelast, kermis Volendam hangt nog in de lucht

VOLENDAM - Het kabinet heeft gisteren besloten dat alle evenementen tot en met 1 september worden verboden. Dat betekent dat de kermis in Edam die gepland stond op 27 augustus tot en met 30 augustus wordt afgelast. Maar hoe zit dat met de kermis in Volendam die een week later plaatsvindt?

De kermis van Volendam staat vooralsnog gepland op 4 september. De gemeente Edam-Volendam laat in een reactie weten dat nu de datum van 1 september duidelijk is, ze de komende tijd gaan kijken naar alle mogelijke scenario’s. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat "er echt nog niets helder of besloten is".

