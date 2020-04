Clipper Stad Amsterdam nadert voltooiing maar ziet agenda leeglopen

DEN HELDER - Zes maanden geleden kwam de clipper Stad Amsterdam voor een grote onderhoudsbeurt naar het oude dok op Willemsoord in Den Helder. Er lag een strak schema, want er stonden een paar mooie evenementen op de kalender. Tijdens Sail Amsterdam zou het schip weer in volle glorie te zien zijn maar alle plannen worden nu doorgeschoven.

Door de crisis zag de organisatie het ene evenement na het andere wegvallen. Afgelopen woensdag maakte Sail Amsterdam ook officieel bekend dat het evenement werd afgelast. Dat was hét evenement waar het gerenoveerde schip zich weer in volle glorie aan het Nederlandse publiek zou laten zien: "Het is voor iedereen een teleurstelling," zegt kapitein Moritz Kuhlbäumer. "Wij concentreren ons nu op het mooi maken van het schip."

"Afgelopen maand zijn we echt weer begonnen met opbouwen", vertelt Floris Spikermann Immink, die verantwoordelijk is voor al het tuigage op het schip. "We hebben wat dat betreft bijna alles zelf gedaan. Ik heb niet berekend hoeveel meter kabel we door onze handen hebben gehad maar ik weet dat het lopend wand, al het touwwerk, ongeveer 14 kilometer is."

Want van uitstel komt zeker geen afstel, denkt de kapitein. Wereldwijd ligt alles nu stil. "Net als bij anderen is onze agenda leeg. Dat geldt voor de hele chartervaart. Nu Sail Amsterdam niet doorgaat, zullen we zorgen dat we er mooi bijliggen op het moment dat het evenement wel weer doorgaat."

Kleinere reizen

Na Sail stond er een grote wereldreis op het programma. Ook die staat nu in de wachtkamer. "We gaan nu eerst kijken of we wat kleinere reizen of evenementen kunnen doen. We zijn ook aan het onderzoeken hoe we, met alle regels in het achterhoofd, passagiers aan boord van het schip kunnen meenemen. Dat is nog een hele puzzel."

Er ligt ongeveer nog een maand werk te wachten voor het schip weer vaarklaar is. Dan zullen de eerste proefvaarten worden gemaakt. "Ik denk dat we qua tuigage nu op 60, 70 procent zitten maar er zijn nog heel veel details. Al het ra-werk hangt maar de touwen moeten nog precies op de juiste plek naar beneden. We hebben wel weer zin om te gaan varen. Dit is hartstikke mooi werk maar iedereen kijkt er naar uit om alles ook weer echt te gebruiken op zee."