De Peiling: Kinderen mogen weer naar school. Is dat een goed idee?

NOORD-HOLLAND - Het basisonderwijs mag na de meivakantie weer open. Misschien hadden de scholen zelfs niet dicht gehoeven, blijkt nu. Maar het publiek wilde het volgens de overheid en dus hadden we de kinderen wekenlang thuis. Nu mogen ze toch weer terug de schoolbanken in. Onderwijzers moeten weer aan de bak. Net als de oudere en meer kwetsbare meesters en juffen. Is dat wel een goed idee? Laat jij je (klein)kind wel met een gerust hart naar een gebouw met honderden anderen gaan?

De belangrijkste verandering in de nieuwe maatregelen is dat basisschoolleerlingen vanaf 11 mei weer naar school mogen. Klassen zullen worden opgesplitst zodat alle leerlingen de helft van de tijd op school zijn. Ook het speciaal onderwijs voor leerlingen in basisschoolleeftijd en de kinderopvang mogen weer open. Hier gelden vooralsnog geen verdere restricties.

Noord-Hollandse scholen positief

In Alkmaar wordt opgelucht gereageerd op het besluit de scholen weer te openen. "Het is belangrijk dat de kinderen weer les krijgen en ook voor de rest van het gezin is het fijn dat er weer lucht komt."

Een grote Gooise scholenkoepel laat weten dat basisscholen in de regio staan te popelen om weer van start te gaan, maar dat er nog wel zorgen zijn. "We gaan straks starten met halve groepen. De ene dag de ene groep, de andere dag de ander. Daar was ik eerst wel een beetje verbaasd over. Het is natuurlijk de vraag hoe we dat straks gaan indelen en hoe het wordt geregeld met kinderopvang. En hoe gaan we om met leerkrachten in de risicogroepen. Hebben we straks nog wel genoeg leerkrachten? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden. Er is nog veel werk aan de winkel."

Wat vind jij?

Is het goed dat de kinderen weer naar school gaan? Laat jij je (klein)kind wel met een gerust hart naar een gebouw met honderden anderen gaan?