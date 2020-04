Alkmaar Ontzet hopelijk in aangepaste vorm: "We willen wel iéts voor Alkmaarders doen"

ALKMAAR - De kans dat Alkmaar Ontzet op 8 oktober op de gebruikelijke wijze wordt gevierd is niet realistisch. Nu evenementen door de coronacrisis tot september zijn verboden wordt het ook voor het Ontzet-feest 'spannend'. Voor eind mei willen de organisatoren een knoop doorhakken over de viering van Ontzet.

"Wij zijn een echt publieks evenement waar duizenden mensen op af komen, met 34 verschillende evenementen verspreid over de stad", stelt Frits Westerkamp, voorzitter van de 8 October Vereeniging. "Wij denken al langer na over hoe dat nu moet in oktober."

"Alkmaar Ontzet onopgemerkt voorbij laten gaan, gaat sowieso niet gebeuren." De hoop bij de Vereeniging is nog altijd dat de overwinning op de Spanjaarden in 1573 op 8 oktober gevierd kan worden. "Maar dat het feest anders zal worden, daar houden we serieus rekening mee."

"Komende donderdag hebben we een digitale vergadering met elkaar, waarin iedereen met ideeën komt over wat we eventueel kunnen aanpassen of veranderen. Maar ook met de gemeente zijn we in overleg."