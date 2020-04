Camera's tegen ernstige overlast jongeren in Schalkwijk

HAARLEM - In Schalkwijk zijn camera's opgehangen om toezicht te houden op jongeren die ernstige ordeproblemen veroorzaken. Dat heeft de burgemeester besloten na vele meldingen over overlast.

Volgens burgemeester Jos Wienen is er daarnaast spreken van 'onwenselijke groepsvorming' die in strijd is met de noodverordering van de Veiligheidsregio Kennemerland die geldt vanwege het coronavirus.

Corona in Haarlem

