Je huis verkopen in coronatijd: "Als je de nodige voorzorgsmaatregelen neemt kan dat nog prima"

DE RIJP - 'Een droomhuis', zo noemt Leo Borst zijn bungalow aan de Reiger in De Rijp. Maar nu zijn kinderen uitgevlogen zijn, is de woning voor hem en zijn vrouw te groot. Er staat een verkoopbord in de tuin. Maar heeft dat wel zin nu door het coronavirus iedereen zoveel mogelijk binnen moet blijven?

Borst woont al zijn hele leven in het pittoreske De Rijp. Hij verhuist binnenkort naar het Gelderse Doesburg. Met pijn in het hart, dat wel. "Je laat hier toch een hoop achter. Ik heb hier 38 jaar mijn bedrijf gehad en een hoop vrienden. We kunnen hier oud worden in De Rijp maar het avontuur lonkt."

Aangezien het huis in Doesburg al gekocht is, is het voor Leo noodzaak om zijn huis in De Rijp te verkopen. Mike Bartels van Ascobe Makelaardij helpt hem daarbij. Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus is de huizenmarkt volgens hem nog lang niet ingezakt. "We hebben voor dit huis een flink aantal bezichtigingen gehad, over het algemeen draaien we nog erg goed. Er is nog steeds veel vraag."

Beslagen ten ijs

Je kunt je huis, volgens Bartels, nog prima in de verkoop zetten als je maar de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. Een open huis organiseren zit er niet in. "Het begint bij ons al op het kantoor. Als iemand belt willen we van tevoren weten of ze al wat voorwerk hebben gedaan. Zijn die mensen gericht op zoek? Hebben ze een wandeling gemaakt in de buurt? We adviseren mensen om goed beslagen ten ijs te komen."

Mensen die zich nog echt moeten oriënteren, kunnen volgens Bartels beter eerst naar het filmpje kijken dan hij heeft laten maken van de woning. "Zo krijgen mensen goed een idee van wat ze kunnen verwachten. Als mensen echt interesse hebben dan kunnen ze altijd bij ons terecht voor een bezichtiging. Het is geen warm broodje dat je bij de bakker haalt."

Schoenen uit

Voor elke bezichtiging moet het huis wel goed worden schoongemaakt. "Ik heb ook alcohol bij me en we vragen aan de mensen die het huis komen bezichtigen om hun handen te ontsmetten. Er zijn ook eigenaren die vragen om de schoenen uit te doen. En we houden natuurlijk afstand"

Leo en zijn vrouw Francis hebben, ondanks het virus, goede hoop dat hun huis snel verkocht wordt. Aan het huis met zeven kamers en een woonoppervlakte van 247 m2 hangt een prijskaartje van bijna acht ton."Dit is een uniek huis, dat vind je niet zo snel hier in de buurt of in Nederland. Het is een prachtig huis. Ik heb het idee dat dit niet lang te koop blijft staan."