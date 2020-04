Scholen Noordkop blij maar bezorgd, musea en horeca teleurgesteld

Van Sprew had naar eigen zeggen drie scenario's uitgewerkt: open in begin mei, begin juni of aan het einde van de zomer. "De draaiboeken en protocollen lagen klaar voor Kaap Skil en Ecomare, maar om het positief te bekijken: nu hebben we nog langer om er aan te werken."

Wat hem betreft had hij open gekund: "Maar het gaat er niet alleen om of wij het kunnen, maar ook of de samenleving het aankan. Bovendien zou het zoveel mogelijk thuisblijven natuurlijk haaks staan op een eventuele beslissing om het vermaak open te gooien."

Om zichzelf maakt hij zich niet de meeste zorgen. "Wij zijn financieel gezond en zingen het nog wel even uit, maar er zijn culturele instellingen die op wankelere benen staan. Daar heb ik echt wel mee te doen." Het blijft lastig, erkent hij. "Het is net wat Rutte zei: beter vooraf zorgvuldig zijn, dan achteraf spijt hebben." Al moet het ook voor Van Sprew niet te lang duren: "Na twee, drie maanden wordt het ook hier lastig. Ik hoop daarom, en ga er stiekem ook wel vanuit, dat we in de loop van mei weer open kunnen."

Ivonne Boom van Strandpaviljoen Paal 28 bij De Cocksdorp is 'een beetje teleurgesteld' na de toespraak van de premier. "Ik had verwacht dat ze de horeca wel met naam en toenaam zouden noemen, maar dat is niet gebeurd." Ze heeft begrip voor de maatregelen, dat wel: "Ik ben blij dat de tactiek werkt en dat we het doel lijken te halen. Maar het is ook zorgwekkend dat we nu weer een maand dicht zijn. Ik ben bang dat er veel bedrijven zullen omvallen."

Scholen

Dat de scholen op 11 mei weer open mogen, lijkt goed nieuws te zijn. Directeur Michiel Drijver van basisschool De Sluis in Anna Paulowna kijkt er iets genuanceerder tegenaan. "Voor de kinderen is het leuk, want zij kunnen elkaar weer zien. Maar voor ons betekent het meer geregel. We hadden het thuisonderwijs net aardig op de rails en moeten nu half thuisonderwijs en half onderwijs in de klas voor elkaar zien te krijgen. Hoe doe je dat? En hoe ga je om met oudere docenten die meer risico lopen om het coronavirus te krijgen, of met docenten die ook kinderen op het middelbaar onderwijs hebben? We hebben duidelijkheid, maar het roept ook weer veel vragen op. Daar gaan we de komende dagen aan werken."