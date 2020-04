Stevige oostenwind zorgt voor veel kiters op IJmeer: "Veel andere stranden zijn dicht"

De gemeente zegt dat er voldoende afstand wordt gehouden maar houdt de situatie scherp in de gaten. Ze zien vooralsnog geen reden om het strand te sluiten. "Mocht dat wel nodig zijn dan kan de Burgemeester het strand per direct sluiten met een noodverordening", aldus Tom Scherder van de gemeente Gooise Meren.

Volgens Hans Carton, een van de kitesurfers op het Muiderbergse strand gisteren, zorgen de coronamaatregelen voor veel discussie onder kiters. "De een zegt: je moet thuis blijven en de ander zegt: je kan wél gaan als je maar afstand van houdt", vertelt hij. "Op het water moet je sowieso afstand houden anders raken de lijnen verstrikt."

Ambulance

Toch heeft Jeroen Mutsaers zitten wikken en wegen of hij wel of niet zou gaan kitesurfen. "Het spookt wel door je hoofd. Stel dat ik een smakker maak en er moet een ambulance komen, dan is dat wel een ambulance die ook voor iemand anders beschikbaar had kunnen zijn", aldus Mutsaers.