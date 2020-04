LIVE: Persconferentie premier Rutte over coronamaatregelen

Veel andere maatregelen die onder de 'intelligente lockdown' vallen, zoals het sluiten van de horeca, zullen vooralsnog tot 19 mei verlengd worden. Een week daarvoor wordt, net als vandaag, bekendgemaakt of die maatregelen nog verder verlengd worden.

De NOS kreeg eerder vandaag al bevestiging van verschillende bronnen dat vanavond aangekondigd zal worden dat de basisscholen op 11 mei weer open mogen. In welke vorm dit gaat zijn is nog niet duidelijk.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier