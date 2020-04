Noodkreet Texelaars vanuit Marokko: "Gezellige reis is geëindigd in nachtmerrie"

TEXEL - Baukje Draaisma en Jeroen Pott, die een aantal jaar op Texel woonden en werkten, zitten al vijf weken met hun drie kinderen en twee honden vast op een kleine camping bij de Marokkaanse plaats Zagora. "Wat een gezellige reis naar Marokko had moeten zijn is geëindigd in een ware nachtmerrie", zo schrijft Baukje op Facebook.

Archief Texelse Courant

Baukje stuurde gisteren via Facebook een noodkreet de wereld in, omdat de situatie een nachtmerrie begint te worden en omdat het moeilijk gaat om hulp vanuit Nederland te krijgen. Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant. Geld op Het geld begint op te raken, de temperatuur is aan het stijgen, verkoeling is moeizaam te zoeken en ze mogen - met uitzondering voor boodschappen - de camping niet af. Het gezin verblijft er in een bus waarmee ze sinds vorig jaar aan het reizen zijn. Baukje was eerder groepsleerkracht op Vrije School Stella Maris in Den Burg en Jeroen werkte als boer op het Maartenhuis. Baukje op Facebook: "Af en toe ga ik gewapend met mijn mondkapje, mijn paspoort en het plaatselijke formulier wat mij toestemming geeft de boodschapjes te doen die wij nodig hebben op pad, verder zitten wij opgesloten op de camping." Ondersteuning Het gezin hoopt ondersteuning vanuit Nederland te krijgen om weg te kunnen komen uit Marokko. Daar zijn diverse Nederlanders gestrand sinds de lockdown er van kracht is geworden. Het gezin was al in Marokko en op weg naar het zuiden toen de lockdown werd afgekondigd, ze konden daardoor niet meer op tijd terug zijn bij de boot om de oversteek terug naar Spanje te maken. De noodkreet heeft op Facebook inmiddels veel steunbetuigingen en adviezen opgeleverd en is al ook meer dan honderd keer gedeeld. Bekijk hieronder het Facebookbericht: