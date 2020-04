Blaricummers geven gul: meer dan 400 restaurantbonnen voor zorgpersoneel

De geste komt van Wimmy Hu en Pieter van den Ham van het Blaricumse restaurant The Red Sun. De twee restauranthouders bedachten dat ze graag het zorgpersoneel zouden trakteren op honderd restaurantbonnen, maar al snel besloten ze dat het er veel meer moesten worden.

Maar om nou andere horecaondernemers juist in deze zware tijden te vragen om gratis etentjes weg te geven, vond het stel te ver gaan. Ze besloten een rondje te bellen langs vrienden en andere bekenden en te vragen om geld te doneren. Dat leverde een flink geldbedrag op. Met het geld hebben de twee Blaricummers 340 restaurantbonnen gekocht bij andere Laarder en Blaricumse restaurants.

Leuk avondje en welkom extraatje

De twee Blaricummers hopen dat met hun actie het mes aan twee kanten snijdt. De hardwerkernde zorgmedewerkers hebben een leuk avondje uit en de noodlijdende horecaondernemers hebben een welkom extraatje. "We worden hier erg blij van dat we dit belangeloos konden doen voor de hardwerkende zorgmedewerkers, maar ook voor onze horecacollega's in de regio. Ons motto: wij hebben het zwaar, maar er is altijd wel iemand die het net nóg zwaarder heeft dan jijzelf", zegt Wimmy.

De honderden restaurantbonnen hebben ze gisteren zelf naar de GGD Gooi en Vechtstreek gebracht. De GGD verdeelt de bonnen weer over het zorgpersoneel uit de regio.