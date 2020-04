Nieuwe bodycams geven handhavers veiliger gevoel

ZAANDAM - Het werk voor boa’s is niet altijd leuk. Gemeente Zaanstad doet haar best om dit om te veranderen en zet zich in voor een positievere uitstraling, geen extra wapens of pepperspray maar een camera. Om de handhavers een veiliger gevoel op straat te geven zijn ze nu uitgerust met een gloednieuwe bodycam.

Het is volgens handhaver Madelon De Swart de normaalste zaak van de wereld om uitgescholden te worden. “Wij zijn niet geliefd, vaak komen wij erbij en is er iets negatiefs”, aldus de Swart. De bodycam geeft handhavers een veiliger gevoel zegt de Swart: “Het draagt bij aan bewijsvoering. Als iemand mij uitscheldt of ze doen dingen die echt niet kunnen dan sta ik met mijn bodycam sterker.”

De bodycam heeft niets te maken met de coronamaatregelen. Maar corona verandert wel de sfeer op straat. Mensen zijn prikkelbaarder en volgens De Swart moet je daar als handhaver ook een beetje begrip voor hebben. "Maar op momenten dat het echt bedreigend wordt kunnen we de camera aanzetten, dat helpt soms."

Terug in de tijd bij incident

Een extra grote knop op de apparaatjes zorgt ervoor dat de boa’s makkelijker beelden kunnen opnemen. Op het moment dat de opname knop wordt ingedrukt, is ook de aanloop naar het incident te zien. Het apparaat kan twee minuten ‘terug in de tijd’. De handhavers leggen dit ook uit als ze dit gebruiken. de Swart: “We hebben kaartjes met hoe en wat en die geven we ook af.” En mocht je twijfelen… ook in de nacht moet je je gedragen, want de beelden zijn zowel overdag als ‘s avonds haarscherp.