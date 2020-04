Uitspelen eredivisie verder in gedrang na advies

DEN HAAG - Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om evenementen voor langere tijd te verbieden en ook trainen in groepsverband wordt voorlopig afgeraden. Als het kabinet die adviezen later op dinsdag overneemt, lijkt het erop dat de voetbalcompetities niet afgemaakt kunnen worden.

De eredivisie en Keuken Kampioen Divisie vallen onder evenementen en die zijn nu al tot 1 juni verboden. De Europese voetbalbond UEFA geeft de landen weliswaar meer tijd om het seizoen uit te spelen, maar hooguit tot in augustus omdat anders de start van het volgende seizoen ook in het gedrang komt. In de eredivisie staan nog acht speelrondes op het programma en ook nog de inhaalwedstrijden AZ - Ajax en FC Utrecht - Feyenoord, wat tevens de bekerfinale is.

"Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het toestaan van evenementen, een reëel risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus oplevert", staat in een advies aan het kabinet, dat dinsdag beslissingen neemt over alle maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Omdat het OMT niet verwacht dat dit op korte termijn verandert, adviseert het OMT het verbod op evenementen voor langere tijd te verlengen."

De experts denken weliswaar dat topsporters individueel weer in de buitenlucht zouden kunnen gaan trainen, maar voor teamsporten zoals voetbal is het advies om dat alleen door kinderen tot 18 jaar te laten doen. Het OMT adviseert dat jongeren vanaf 12 jaar daarbij al 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Heel wat burgemeesters van grote steden riepen de overheid vorige week op om in ieder geval tot september grote evenementen zoals voetbalwedstrijden te verbieden.