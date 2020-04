Duurzame zeewierboeren uit IJmuiden starten crowdfundingcampagne

IJMUIDEN - Nikki Spil en haar partner Sjoerd Laarhoven zijn een crowdfundingcampagne gestart, omdat ze hun duurzame zeewierboerderij in de Marina Seaport van IJmuiden willen uitbreiden. Het zeewier wat zij hier kweken wordt ingezet ter compensatie van CO2-uitstoot en het produceren van biologische kunststof en landbouw mest. Nikki: "CO2 compensatie en het ontwikkelen van duurzame grondstoffen is nog nooit zo actueel geweest. Zeewier is het antwoord!"

"We zetten de boerderij in als bio-filter voor het water. Hiermee filteren we CO2 uit het water tegelijkertijd een handje vol andere nutriënten, zoals stikstof, nitraat en fosfaat. Van het zeewier worden hoogwaardige grondstoffen gemaakt, zoals bio-mest, bio-plastic en compost. Het milieuvoordeel voor de zee bestaat vooral uit de verrijking van zuurstof voor het lokale ecosysteem en het tegengaan van verzuring in het water."

Met de crowdfundingcampagne hopen Nikki en Sjoerd ruim 25.000 euro op te halen. Dit geld wordt gebruikt om 'van één naar tien zeewierboerderijen te groeien'. Iedere boerderij compenseert 2.4 ton CO2 per jaar. Dit staat gelijk aan 16.000 kilometer vliegen of 27.000 kilometer afleggen in een auto.

Toepassingen

Het duo werkt samen met verschillende lokale ondernemers uit Noord-Holland. Het zeewier wordt geraffineerd door DANVOS in Sint Maartensbrug. Vervolgens wordt de biobemesting gebruikt door Huiberts Bollen. Het alginaat wordt verwerkt door ontwerpersduo Eric Klaarenbeek en Maartje Dros uit Zaandam.

"Kort door de bocht gezegd worden de mineralen uit het wier ingezet als biobemesting en daarbij de suikers en de eiwitten uit het wier voor het plastic. De cel die overblijft wordt ingezet als basis voor de composieten."

Mouwen opstropen

Nikki en Sjoerd komen via hun werk dagelijks in aanraking met de negatieve gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt. Met hun zeewierboerderij doen ze onderzoek naar een duurzame winning van grondstoffen en vorm van ondernemen.

"Sjoerd is milieu inspecteur bij de Omgevingsdienst IJmond. Ik werk als ontwerper in de architectuur, en richt me vooral op ecologische bouw. We worden beiden vaak met de neus op de feiten gedrukt met betrekking tot onze ecologische 'voetafdruk' op aarde. We proberen met dit project licht schijnen op hoe we ook op andere manieren grondstoffen kunnen winnen, en groen kunnen ondernemen."