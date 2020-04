Laatste poging voor arbeidsmigranten en museum in voormalig Joods Werkdorp

NIEUWESLUIS - Het is deze week erop of eronder voor het Joods Werkdorp in Nieuwesluis. Projectontwikkelaar Joep Karel wil er een educatief centrum en museum van maken, maar alleen in combinatie met de huisvesting van a rbeidsmigranten. Het is een laatste poging van Karel om het terrein publiek toegankelijk te houden. Morgen beslist de gemeenteraad. "Als niemand wil, dan houdt het op en gaat het dicht."

"Het is na twaalf jaar mooi geweest", vertelt Joep Karel aan NH Nieuws. "Het zal deze week blijken of het rijksmonument een publieke functie kan behouden of niet. Als dit plan niet door kan gaan, gaat het dicht."

Op het terrein van het voormalige Joods Werkdorp moeten zeven barak-achtige gebouwen komen voor de huisvesting van 140 arbeidsmigranten. In het hoofdgebouw wil Karel op de zolderverdieping tien appartementen inrichten voor maximaal twintig personen. Karel had eerder een plan ingediend voor 280 slaapplekken. Dat plan is begin dit jaar afgekeurd.

160 is ook te veel

Dat het plan nu 160 plekken bevat, maakt voor de omwonenden niets uit. Zij zijn al van begin af aan tegen de komst van arbeidsmigranten in het Joods Werkdorp. "Het bord zegt genoeg", zegt Peter van Unen. "Deze plek is niet geschikt. Er zijn geen voorzieningen en het zijn er gewoon teveel. Dan heb je geen 'buurman' meer, dan is het een gemeenschap op zich."

Joep Karel is vastberaden: "We willen het verhaal vertellen van het werkdorp. Het moet een herinneringscentrum worden over de mooie en de tragische kant, maar ook met exposities over hoe mooi de polder is. Ik geloof er nog steeds in, maar als blijkt dat ook dit plan niet doorgaat, dan vindt men het toch niet belangrijk genoeg. Het zij zo."